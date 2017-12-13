Астана, 13 декабря, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Обстановка в Карагандинской области (Казахстан), где накануне шахтеры предприятия АО «Арселор Миттал Темиртау» начали забастовку, спокойная, ведутся переговоры с горняками, заявил замминистра внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

hangela Шахта

По его словам, не было ни задержаний, ни введения войск. Также эту информацию, появившуюся в социальных сетях, опроверг департамент внутренних дел области.

11 декабря около 680 человек объявили забастовку и отказались выходить из шахт, принадлежащих компании АО «Арселор Миттал Темиртау». По словам министра труда и соцзащиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой, горняки требуют увеличения заработной платы, 100%-ной оплаты больничных листов, улучшения материально-технической базы шахт и уменьшение пенсионного возраста до 50 лет.

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В переговорах с забастовщиками принимают участие 32 человека — представители восьми участвующих в акции протеста шахт. Министр добавила, что основной вопрос — финансовый, минимальная зарплата в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча, — 326 тысяч тенге (1 рубль = 5,66 тенге).

На переговоры с рабочими вышли представители компании. После того как в четыре шахты на переговоры с рабочими 12 декабря спустился глава региона, из забоев вышли 154 человека. Остальные продолжают бастовать.

Борьба шахтеров с руководством компании за оплату труда началась не сегодня — она продолжается более 20 лет после того, как индийский миллиардер Лакшми Миттал (владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company) приобрёл металлургический комбинат в Темиртау. Причиной претензий к миллиардеру и его компании также стали многочисленные жертвы: за 20 лет в Карагандинской области погибли более 100 горняков.

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В 2002 году жертвами взрыва на шахте им. Ленина стали 13 человек, в 2004 году на шахте «Шахтинская» в результате взрыва погибли 23 горняка. 20 сентября 2006 года мощный взрыв вновь прогремел шахте им. Ленина, из забоя не вышел 41 человек. Тогда шахтёры отказались спускаться в забои и начали акции протеста.

Горняки требовали оплату $15 в час, как это принято во всех транснациональных компаниях, к которым относится «Миттал Стил», и улучшения условий труда и безопасности. К ним присоединились работники Карметкомбината. Тогда руководство корпорации подписало с шахтерами соглашение об увеличении зарплаты почти на 30%.

Тем не менее в 2015 году АО «Арселор Миттал Темиртау» заявило о снижении на 25% заработной платы всем сотрудникам компании. А в 2016 году по вине компании (что признала Комиссия по расследованию причин аварии) погибли четыре горняка: на глубине 800 м оборвалась тележка с людьми.

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За две недели до начала забастовки на шахтах Миттала начали забастовку горняки одной из шахт компании по добычи меди «Казахмыс». 30 ноября они отказались подниматься на поверхность, требуя улучшения условий труда, отдыха, повышения заработной платы и трудового распределения обучающихся учебных заведений. 1 декабря в администрации Карагандинской области сообщили, что конфликт был урегулирован.