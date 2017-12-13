Ярославль, 13 декабря, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Заседание муниципалитета 13 декабря началось с выступления мэра города Ярославля. Владимир Слепцов рассказал о бюджете на 2018 год, который сегодня предстоит принять депутатам муниципалитета, обозначил основные его приоритеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Глава города поздравил всех с последним в этом году заседанием муниципалитета.

«Это был не самый легкий год, но и не самый сложный. Бывали времена и хуже. Кто давно работает, тот знает, какие были проблемы, и все-таки город с ними справлялся, Ярославль живет. Сегодня на муниципалитете будет принят бюджет 2018-го года. Мы вам показали все минусы, которые есть, всю кредиторку, все долги, все займы, все, что было нажито и все что существует на сегодняшний день, обозначили задачи, которые перед нами стоят. И волшебства никакого не будет, чтобы у нас вдруг в мгновение ока исчезли долги, или же чтобы в бюджете хватало на все денег. Поэтому, исходя из доходов, которые у нас есть, мы с вами учли мнения жителей города Ярославля и определились — какие приоритеты поставить. Это самые больные моменты: социальные вопросы, конечно, дороги и дворы. То, что нас особенно беспокоит», — отметил Владимир Слепцов.

Мэр Ярославля отметил, что принятый сегодня бюджет города фактически даст старт работам 2018 года.

«Нам уже нужно проводить конкурсные процедуры для того, чтобы никаких опозданий не было, чтобы мы делали проектно-сметную документацию, провели государственную экспертизу, чтобы в конце апреля и по дорогам, и по дворам были определены подрядчики. В мае — июне мы должны приступить к работам» — сказал мэр.

Он также заявил, что начинать работы в августе-сентябре недопустимо. Получится ли у мэрии сломать эту порочную практику — покажет будущий год.