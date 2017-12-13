Москва, 13 декабря, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Законопроект, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, о выплатах на ребенка до полутора лет Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря. Законопроект поддержали 420 депутатов единогласно.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Инициатива даст возможность стабилизировать ситуацию с рождаемостью.

«В случае принятия закона с 1 января все механизмы, необходимые для реализации закона, заработают», — заверил глава Минтруда Максим Топилин.

Сколько

По словам главы Минтруда, размер пособия составит порядка 10,5 тыс., однако это средняя цифра, в зависимости от региона пособие будет варьироваться от 8 тыс. до почти 20 тыс. на Чукотке.

С получением пособия реальный доход семей с детьми вырастет в среднем на 20%, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, если взять в региональном разрезе то, например, в Московской области это пособие будет составлять 11,5 тыс. рублей и получать его будут семьи, чей доход немного меньше 60 тыс. рублей, В Нижегородской области это пособие составит более 9,5 тыс. рублей и получать его будут семьи с доходом 45 149 рублей. В Удмуртии получателями пособия станут семьи, у которых доход месячный составляет 42 606 рублей, размер пособия будет равен 8964 рублям.

Кому

Госдума редко принимает подобные законопроекты, отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ).

«Сегодня мы принимаем — редко такие бывают законопроекты, которые ждут люди и которые в себе очень много несут…» — дала оценку инициативе глава комитета.

Предполагается, что размер выплаты будет привязан к значению прожиточного минимума ребенка за второй квартал предыдущего года в регионе.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

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Ранее Топилин сообщил, что законопроект, предусматривающий новые пособия для семей с детьми, может быть одобрен Советом Федерации 26 декабря и подписан президентом РФ Владимиром Путиным до конца года.