Москва, 13 декабря, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Правительство РФ не планирует распространить действие программы материнского капитала на граждан РФ, проживающих в других странах, в том числе в Приднестровье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе заседания Госдумы.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Возможностью установить отдельный порядок использования маткапитала на территории Приднестровья интересовались депутаты Госдумы.

«Мы неоднократно рассматривали этот вопрос и на переговорах с представителями Приднестровья. У нас общая законодательная норма о том, что данный вид поддержки используется только на территории РФ. В противном случае мы с вами должны дать право использовать его при приобретении жилья и тем, кто проживает в других странах. У нас таких планов в принципе не было. Исходим из того, что мы должны стимулировать именно рождение и нахождение граждан именно в РФ», — заявил Топилин.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект президента РФ Владимира Путина, документом предполагается продление программы маткапитала до конца 2021 года.