Москва, 13 декабря, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Тележурналист Владимир Познер рассказал о своем понимании роли Сталина в Великой Отечественной войне, статья опубликована на официальном сайте pozneronline.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Обсуждая существующее мнение о значительной и даже решающей роли руководителя Советского государства в годы войны с нацизмом, Владимир Познер отметил, что этот спор «сугубо теоретический», в котором «невозможно доказать правоту» сторон, однако он лично не разделяет такую точку зрения.

«Я, безусловно, не считаю Сталина тем человеком, который позволил победить в войне», — заявил Познер.

Говоря о потерях в годы Великой Отечественной, Познер сравнивает потери СССР и фашистской Германии, причем делает это напрямую, без учета того, что в 27 млн официальных потерь СССР входит и уничтоженное немцами мирное население, и замученные советские военнопленные.

«Советский Союз потерял в войне 27 миллионов человек (это официальная цифра). Фашистская Германия, воюя на два фронта, потеряла 7 миллионов, то есть на каждого убитого немца приходится чуть меньше четырех убитых советских. Почему? Потому что на самом деле СССР не был готов к войне», — говорит Познер.

В таком же ключе «мэтр» журналистики обсуждает и репрессии против командования РККА, и миф о том, что Сталин имел точные сведения от разведки о дате немецкого нападения

«Я считаю, что СССР выиграл войну не благодаря Сталину, а вопреки его ошибкам, и что из-за его ошибок заплатили такую высокую цену, что до сих пор, 70 с лишним лет спустя, страна все еще платит», — добавил журналист.

Напомним, 30 октября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский заявил, что тему сталинских репрессий в 30-е годы XX века пытаются использовать для раскола общества.

Он также отметил, что зачастую в «жертвы» сталинских репрессий записывают террористов и фашистов.

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