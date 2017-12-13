Ярославль, 13 декабря, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» полиция запросила документы по двум контрактам с ООО «Спецпроектстрой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель агентства Владимир Пшеничников.

Тутаев

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели тутаевская полиция пригласила на беседу главу МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района».

Владимир Пшеничников явиться лично не смог, вместе него в полицию пошел его заместитель. Он ответил на все вопросы силовиков. Потом полиция запросила документы.

«Нас попросили предоставить информацию по двум муниципальным контрактам, которые наше агентство заключило с ООО «Спецпроектстрой». Мы отдали всю информацию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» Владимир Пшеничников.

В Тутаеве говорят, что эта организация, имеющая очень небольшой штат сотрудников, выигрывает почти все подряды администрации района, а затем ищет субподрядчиков. Сама же якобы ничего не делает, получая лишь процент от контракта.