Пхеньян, 13 декабря, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Делегация Министерства обороны РФ находится сегодня, 13 декабря, в Пхеньяне. Возглавил делегацию российского военного ведомства заместитель начальника национального центра управления обороной РФ Виктор Калганов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение посольства КНДР в Москве.

Roman Harak Женщины в армии КНДР

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Как долго сотрудники Минобороны РФ пробудут в столице КНДР и с какой целью прибыли в Пхеньян, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове за последние месяцы значительно осложнилась. Причиной этому стали ядерная и ракетная программы КНДР. Международное сообщество резко осудило подобные шаги Пхеньяна, наложив на страну очередные санкции.

Между тем, как заявил председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, Северная Корея не только не намерена сворачивть свои испытания, но собирается стать самой сильной ядерной державой в мире.

Напомним, российско-корейские контакты заметно активизировались в 2014 году. В 2015 году в России с визитом побывал министр народных вооруженных сил КНДР Хён Ён Чхолем. На встрече с ним министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что позиция России об укреплении сотрудничества с КНДР остается неизменной — оно будет только расширяться.

«У наших стран большие планы по расширению двусторонних связей в различных областях. Хотел бы подчеркнуть, что принципиальная линия России на укрепление сотрудничества с КНДР в духе договоренностей, достигнутых на высшем уровне, остается неизменной», — сказал Шойгу.

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