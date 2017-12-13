Цена «Евромайдана»: сколько стоила стрельба по людям в Киеве в 2014 году?
Киев, 13 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Снайперов, стрелявших по людям во время «Евромайдана» в феврале 2014 года, привезли на Украину организованной группой, заявил 12 декабря адвокат бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Александр Горошинский, передает телеканал «112 Украина».
По словам Горошинского, он провел встречу с двумя гражданами Грузии, которые работали наемниками и были свидетелями стрельбы во время «Евромайдана». С их слов адвокат сообщил, что 50 наемников были привезены из Грузии на Украину. Им раздали оружие, патроны, разбили на пять групп по 10 человек и отдали приказание 20 февраля устроить стрельбу по митингующим.
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Сами свидетели не участвовали в стрельбе, однако видели снайперов на здании консерватории и на крыше отеля «Украина». По словам собеседников Горошинского, снайперы стреляли без разбору — и в протестующих, и в силовиков. За «работу» каждый снайпер получил $5 тыс.
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Также наемники заявили, что готовы дать показания в суде, поскольку два человека из их группы уже пропали. Собеседники Горошинского надеются обеспечить себе безопасность, публично заявив о реальных событиях на «Евромайдане».
Напомним, в 2013—2014 годах на Украине состоялся «Евромайдан», результатом которого стал государственный переворот и приход к власти украинских националистов. По многочисленным свидетельствам, протестные настроения в Киеве намеренно подогревались провокациями, такими как стрельба снайперов в толпу людей.