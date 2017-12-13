Киев, 13 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Снайперов, стрелявших по людям во время «Евромайдана» в феврале 2014 года, привезли на Украину организованной группой, заявил 12 декабря адвокат бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Александр Горошинский, передает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По словам Горошинского, он провел встречу с двумя гражданами Грузии, которые работали наемниками и были свидетелями стрельбы во время «Евромайдана». С их слов адвокат сообщил, что 50 наемников были привезены из Грузии на Украину. Им раздали оружие, патроны, разбили на пять групп по 10 человек и отдали приказание 20 февраля устроить стрельбу по митингующим.

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Сами свидетели не участвовали в стрельбе, однако видели снайперов на здании консерватории и на крыше отеля «Украина». По словам собеседников Горошинского, снайперы стреляли без разбору — и в протестующих, и в силовиков. За «работу» каждый снайпер получил $5 тыс.

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Также наемники заявили, что готовы дать показания в суде, поскольку два человека из их группы уже пропали. Собеседники Горошинского надеются обеспечить себе безопасность, публично заявив о реальных событиях на «Евромайдане».

Напомним, в 2013—2014 годах на Украине состоялся «Евромайдан», результатом которого стал государственный переворот и приход к власти украинских националистов. По многочисленным свидетельствам, протестные настроения в Киеве намеренно подогревались провокациями, такими как стрельба снайперов в толпу людей.