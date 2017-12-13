Тюмень, 13 декабря, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Дольщики «Пизанской башни» Тюмени по ул. Беляева, № 23 третий год ждут заселения в дом, фундамент которого ранее просел на 18 см. Объект находится на контроле прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Отчаявшись заселиться в квартиры с сентября 2015 года, дольщики в третий раз обратились с письмом в приёмную президента России Владимира Путина и создали в интернете петицию «Мы хотим домой!».

«Нашему дому в народе дали название «Пизанская башня», а связано это с тем, что в 2014 году жители близлежащих домов, а также сами дольщики заметили явный крен строения! Несмотря на явные признаки крена, застройщик ООО «Новый город — Инвест+» продолжал продавать квартиры вплоть до второго полугодия 2015 года. Многие дольщики купили квартиры в уже накрененном здании. С этого момента и пошли наши безуспешные обращения в различные инстанции с просьбой помощи!» — поясняют отчаявшиеся люди.

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В 2016 году дольщикам сообщили, что крен устранен и дом будет сдан после соблюдения ряда документальных формальностей.

«Каждый месяц мы слышали обещания о скорой сдаче дома, но в итоге сроки переносились. Инициативной группой дольщиков были направлены обращения во многие инстанции, но наши обращения направлялись на рассмотрение местным властям, в ответ на которые были шаблонные отписки и ответы: «Объект на контроле у прокуратуры… обращайтесь в суд за компенсацией». Есть два дольщика, которые подали иск о расторжении договора долевого участия и возврате денежных средств, но в итоге остались без квартир и денег», — поясняют участники долевого строительства тюменской «Пизанской башни».

Дольщики «Пизанской башни» откровенно признают, что обращаются в приёмную президента страны очередной раз в надежде быть услышанными хотя бы во время его предвыборной кампании.

«У нас одно желание — мы хотим домой!!! Большинство дольщиков выплачивают ипотеку, вынуждены снимать жилье, ютиться у родственников! Среди нас много социально незащищённых — пенсионеров, инвалидов, многодетных, а также других категорий граждан, попавших в очень тяжёлую ситуацию из-за данной проблемы», — умоляют тюменцы главу государства.

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Отчаявшиеся люди просят вселиться хотя бы в те секции жилого дома, которые были признаны экспертизой пригодными к вводу в эксплуатацию. Отметим, что объект представляет собой жилой четырёхсекционный дом переменной этажности (9−14 этажей) в кирпичном исполнении на 166 квартир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты ООО «Геофонд+» в начале 2017 года официально заявили, что после удаления последствий осадки несущие конструкции и фундамент «Пизанской башни» по ул. Беляева, № 23 находятся в нормативном техническом состоянии. На тот момент приемная комиссия выявила, что застройщик элементарно не сделал монтаж системы вентиляции, дымоудаления и слаботочных сетей, пожарной автоматической сигнализации, системы отопления нежилых помещений и так далее. Руководство ООО «Новый город-Инвест +» на очередном совещании мэрии обещало устранить недостатки и сдать дом к концу 2017 года.

В прокуратуре Тюменской области заявили, что 12 декабря 2017 зампрокурора Руфат Биктимеров выехал на объект по ул. Беляева, 23 с начальником управления жилищной политики Главного управления строительства области Валерием Киселевым, начальником управления государственного строительного надзора по Тюменской области Сергеем Бауэром и руководителем ООО «Новый город-Инвест +» Юрием Поповым.

«Выезд осуществлен в целях контроля за ходом строительства жилого дома. В ходе осмотра объекта Сергей Бауэр и Юрий Попов проинформировали об имеющихся у Главного управления строительства Тюменской области замечаниях к застройщику и объеме работ, необходимых для завершения его строительства», — гласит ответ прокуратуры.

Ни конкретных сроков, ни санкций — лишь отмечается, что в настоящее время арбитражным судом рассматривается иск ООО «Новый город-Инвест+» к проектировщикам дома по ул. Беляева, 23. По результатам судебного заседания, состоявшегося 12 декабря 2017 года, к участию в деле судом привлечена прокуратура Тюменской области.