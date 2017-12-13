Москва, 13 декабря, 2017, 10:14 — ИА Регнум. С приближением Нового года участились случаи продаж зараженных или обработанных химическими составами елок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Goodstars.ru Елка

«Новый год приближается, появились случаи, когда продаются зараженные елки. Их вырубают там, где, видимо, нельзя вырубать, нет должного контроля. Их приносят домой, в тепло, и оттуда начинают выползать всякие жучки и паучки, это создает в квартире плесень, подвергает опасности аллергических заболеваний», — заявил Жириновский.

По его словам, также нередко встречаются случаи, когда искусственные елки специально поливают жидкостью с ароматами леса и хвои, чтобы елка казалась настоящей. В результате, отмечает Жириновский, заболевают и взрослые, и дети.

«Кто мешает остановить продажу таких елок? Мэры и губернаторы, главы администраций, Роспотребнадзор — в контрольных органах миллионы людей в погонах, но толку мало. Еще две недели до Нового года, даже больше, а люди заболевают. Нас это не устраивает», — заявил Жириновский.