Пермь, 13 декабря, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Пермскому краю безвозмездно передано 77,7 га земли от Агентства ипотечного жилищного кредитования. Передача земли по механизмам 161-ФЗ позволит решить проблемы дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АИЖК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Переданные 23 земельных участка расположены в Пермском районе: 57 га — рядом с деревней Паздерино, а 20,7 га — в селе Лобаново. Земли будут использованы для помощи 515 дольщикам проекта «Первый Пермский микрорайон».

«Субъект РФ в соответствии с требованиями земельного законодательства может использовать земельные участки», — сказал заместитель генерального директора АИЖК Денис Филиппов.

Стоит отметить, что 12 декабря на пресс-конференции губернатор Максим Решетников подчеркнул, что вопрос обманутых дольщиков — один из самых острых.

«Край является одним из первых, кто принял свой закон и чётко обозначил механизм, по которому нужно идти. Но сразу скажу, что это дрога с двусторонним движением. Определённые вещи должны сделать дольщики, а именно, пойти на создание ЖСК, зарегистрировать объекты недостроя и уже затем край будет готов активно помогать в достройке этих объектов», — подчеркнул глава региона.

Он также обратил внимание на то, что как раз по ситуации с дольщиками «Первого Пермского микрорайона» на повестке стоит как раз создание ЖСК с тем, чтобы из конкурсной массы была возможность все объекты зарегистрировать на этот ЖСК, вывести их из процедуры банкротства.

«По всем вопросам понимание есть, минстрой края ведёт работу», — подчеркнул губернатор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект строительства домов с долевым участием граждан «Первый Пермский микрорайон» является крупнейшим проблемным объектов края. ГК «Строительные объекты» в 2012 году на торгах Фонда РЖС выиграло право аренды федеральной земли в Лобаново площадью 23,3 га. В июне 2013 году получено разрешение на строительство. На первом этапе планировалось возведение 12 трехэтажных домов эконом-класса. Первую очередь планировалось сдать осенью 2015 года, однако сроки сдачи постоянно откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей, а девелопер «КамСтройИнвест» через суд пытался добиться банкротства фирмы.

Добавим, что по данным минстроя региона, по состоянию на май 2017 года мае в Пермском крае в списке проблемных объектов значилось 18 домов. В списке обманутых дольщиков числилось около 2 тыс. человек.

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