Москва, 13 декабря, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, Федрезерв практически со 100%-й вероятностью повысит ставку, и рынки, которые долго готовились к этому событию, воспримут данный шаг как должное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Гораздо больше игроков будет интересовать тон Йеллен в рамках пресс-конференции, а также обновленные так называемее точечные прогнозы регулятора. Последний раз прогнозы публиковались в сентябре. И с того момента произошли значимые изменения по налоговой реформе, в лучшую сторону», — отметил эксперт.

Но вопрос в том, станет ли ЦБ учитывать этот прогресс в своих оценках. Теоретически, поскольку шансы на получение этим законопроектом статуса закона на данном этапе можно назвать высокими.

Тем не менее, по его мнению, есть угроза, что ФРС не станет отражать эти изменения в прогнозах, пока реформа не будет утверждена официально. Скорее всего, прогноз по ставкам снова отразит три потенциальных повышения в 2018 году.

«Несмотря на то продолжающееся ужесточение условий на рынке труда и ускорение темпов экономического роста в двух последних кварталах, Федрезерв вряд ли станет проявлять ярко выраженный оптимизм в отношении экономики, поскольку и потребительская инфляция, и зарплаты по-прежнему не оправдывают ожиданий монетарных властей.

Причем в последнее время в стане FOMC появились сомнения во временном характере факторов, тормозящих рост потребительских цен. Если Йеллен и в этот раз озвучит это беспокойство, это станет медвежьим сигналом для доллара», — пояснил Мащенко.

В целом же не исключены «ястребиные» сюрпризы, которые могут помочь доллару сценария с «продажами на фактах» после повышения ставки, учтенного в ценах. Но также присутствует угроза сдержанной и осторожной риторики главы ФРС. В этом случае доллар будет руководствоваться изменениями в точечных прогнозах.

«До оглашения решения ФРС будет опубликован важный отчет по инфляции, от которого будет зависеть настрой американской валюты, с которым она будет встречать регулятора. После вчерашних сильных данных по ценам производителей есть надежда, что CPI приятно удивит», — полагает эксперт.

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