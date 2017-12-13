Вашингтон, 13 декабря, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Первым шагом США в случае политического краха КНДР станет введение войск на территорию этой страны, сообщил 12 декабря журналистам госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По его словам, такое обещание было передано китайской стороне в ходе недавних переговоров. Тиллерсон напомнил, что главной целью Вашингтона является «полная денуклеаризация Корейского полуострова» и ее разделяют Китай и Россия.

«Именно на это нацелены дипломатические усилия США», — сообщил госсекретарь, указав, что Белый дом «никогда не согласится с тем», чтобы Северная Корея стала ядерной державой. «Для нас ясно, что им (Пхеньяну) подобное оружие нужно не только для ядерного сдерживания».

Еще одним шагом американцев станет контроль над ядерными зарядами, которыми располагает Пхеньян.

«Самое важное для нас в такой ситуации — обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми они уже располагают и сделать так, чтобы они не попали не в те руки», — пояснил Тиллерсон, указав на обсуждение вопроса с китайской стороной.

Одним из обязательств, которые США приняли на себя — отступление в случае, если стабильность в КНДР будет восстановлена.

«Мы также дали китайцам заверения в том, что, если что-то произойдет, и нам придется пересечь линию, мы отступим обратно к югу от 38-й параллели» после того, как стабильность в КНДР будет восстановлена, сказал госсекретарь. «Мы взяли на себя такое обязательство».

Ранее Тиллерсон обвинил Китай в попытке обойти нормы международной торговли. Он заявил, что Вашингтон не собирается становиться на пути Пекина, но китайская сторона не безупречно ведет себя на международном уровне.

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