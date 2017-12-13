Киев, 13 декабря, 2017, 09:46 — ИА Регнум. На сегодня по территории Украины транзит газа в Европу снизился на 23%. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Сейчас в сутки по территории государства проходит всего 200 млн кубов голубого топлива. Причиной такого резкого сокращения стала авария на хабе в Австрии.

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Напомним, взрыв на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел утром 12 декабря. В настоящее время работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

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При этом Белявский отметил, что «Украина своевременно выполняет заявки европейских стран-импортеров и готова увеличить объемы прокачки голубого топлива в Европу после поступления соответствующей заявки».

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Что касается обеспечения газом украинских потребителей, то, как уточнил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский, оно проходит без изменений, также стабильно поступает газ по импорту из ЕС.