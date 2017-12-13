Москва, 13 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Многое бы значительно быстрее встало на свои места, если бы США сосредоточились на выполнении Минских соглашений, а не Москва, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

Комментируя высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон хочет вернуться к теме Крыма, но в приоритете остается урегулирование ситуации в Донбассе, Косачев выразил желание быть оптимистом.

«Хотелось бы быть оптимистом и увидеть в этом заявлении готовность США «заморозить» свои претензии к России по Крыму и реально «вложиться» в поиск путей урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», — цитируют Косачева РИА Новости.

Тем не менее, из-за двусмысленности слов Тиллерсона и отсутствияна практикеподвижек в подходах США по Крыму, для оптимизма оснований нет.

«Санкции, дискриминация жителей полуострова в визовых и иных вопросах, жесткие репрессии для своих и чужих компаний за сотрудничество с этим субъектом», — заключил сенатор.

Ранее Тиллерсон заявил, что Вашингтон не снимает вопрос с Крымом с долгосрочной повестки дня. Речь идет о том, что к вопросу Крыма США намерены вернуться, когда будет «остановлено насилие, которое происходит на востоке Украины».

Читайте также: Тиллерсон: остановим «насилие на Украине» — и возьмемся за Крым

Также в своем выступлении в Атлантическом совете Тиллерсон обозначил ряд международных проблем, которые волнуют США: помимо политики России на Украине, это ситуация с терроризмом в Сирии, Ираке, Пакистане, северокорейская угроза и экспансия Китая.

Читайте также: Тиллерсон обвинил Китай в попытке обойти нормы международной торговли