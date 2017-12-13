Киев, 13 декабря, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Sparrow-LE испытывают на Украине, сообщает 12 декабря одесский портал «Первый городской».

Самолетик

Согласно сообщению, производство новых БПЛА налажено в Одессе. Украинские разработчики заявляют следующие характеристики своих беспилотников: максимальная высота полета — 5 км, рабочая высота — 1 км, дальность полета — 50 км. Также БПЛА может работать при температуре до — 30 градусов по Цельсию и при скорости ветра до 12 м/с.

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Утверждается, что беспилотники оснащены тепловизионным сенсором и камерой с 20-кратным увеличением, а также способны развивать скорость до 120 км/ч и весят 3 кг. Завод, занимающийся производством БПЛА, намерен выпускать по одному беспилотнику каждую неделю. БПЛА будут использоваться для ведения боевых действий в Донбассе.

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Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году Украина начнет развивать аэроразведку: увеличит финансирование этой отрасли в несколько раз, а также создаст школы для подготовки аэроразведчиков.