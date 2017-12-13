Токио, 13 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии потребовало от американского военного ведомства запретить полеты вертолетов CH-53 после ранения японского школьника в префектуре Окинава в результате падения фрагмента фюзеляжа, об этом заявил глава ведомства Ицунори Онодэра.

Вертолет CH-53E

«Мы требуем ввести запрет на полеты вертолетов до того момента, пока не будет подтверждена безопасность их эксплуатации», — заявил Онодэра.

Такое же требование передал замглавы минобороны Томохиро Ямамото, который после происшествия провел встречу с командующим ВС США в Японии генералом Джерри Мартинесом.

Напомним, иллюминатор американского военного вертолета упал на территорию японской школы в префектуре Окинава. В этот момент на школьной площадке находились около 30 детей.

В результате инцидента как минимум пострадал один ребенок, он получил ранение руки. Представители корпуса морской пехоты США принесли свои извинения.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел в Японии 7 декабря, когда на территорию детского сада в Окинаве упал цилиндрический предмет с надписью US.