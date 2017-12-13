Вашингтон, 13 декабря, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Россия при президенте Владимире Путине стала ключевым игроком на Ближнем Востоке, сообщает 13 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению экспертов, об укрепившемся положении Москвы в регионе свидетельствует тот факт, что она находит общий язык с такими ключевыми игроками, как Саудовская Аравия, Турция, Иран и Израиль. Об этом не мог даже мечтать Советский Союз в годы холодной войны.

При этом подобные достижения были достигнуты с использованием ограниченных для России финансовых, экономических и геополитических ресурсов, которыми СССР располагал в несравненно большем количестве.

«Владимир Путин нацелен на восстановление великой роли России как мировой державы. На территории Ближнего Востока у Москвы есть все возможности для осуществления этой задачи», — подчеркнул старший научный сотрудник корпорации РЭНД Уильям Кортни.

Активная роль России в Сирии по уничтожению боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привела к усилению страны в регионе. В то время как бывший президент США Барак Обама, не желая применять военную силу, рассорился со своими ключевыми союзниками на Ближнем Востоке: Саудовской Аравией и Израилем.

Аналитики отмечают, что крупный геополитический успех Путина был продемонстрирован в символическом измерении, когда он совершил турне по странам региона: Сирии, Египту и Турции.