Москва, 13 декабря, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Порядка 370 тыс. семей в 2018 году смогут воспользоваться выплатами на первенца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов.

Популизм

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

«С принятием закона выплаты могут получить около 370 тыс. детей, средний размер выплаты составит около 10,5 тыс. рублей», — отметил парламентарий.

Фракция поддержит принятие президентского закона, однако опасается, что это «очередная подачка перед выборами».

»Мы поддержим инициативу и будем настаивать на ее расширении», — заявил Парфёнов, отметив, что выплаты должны идти и с рождением второго и третьего ребенка.