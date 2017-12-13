В Крыму назвали несостоятельными заявления Киева о санкциях из-за моста
Симферополь, 13 декабря, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Заявления Киева о готовящемся заочном осуждении России и введении новых экономических санкций из-за строительства Керченского моста являются несостоятельными, так как у представителей Украины элементарно не хватает квалификации, сообщил 12 декабря вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.
По его словам, привлечение других государств к расследованию строительства Керченского моста не имеет шансов, а заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко в результате останется невыполненным.
«Это люди, которые не обладают необходимой квалификацией, чтобы защитить свою хлипкую власть, которую получили незаконным путём», — цитирует RT Полонского.
Он добавил, что представители Украины могут и дальше бросаться громкими заявлениями, однако их неспособность решить внутренние вопросы указывает на то, что и они не смогут осилить и решение глобальных вопросов.
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Напомним, 12 декабря генпрокурор Украины заявил, что планирует привлечь к расследованию строительства моста несколько черноморских государств, включая Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию.
«На данный момент в рамках уголовного производства проходит экологическая экспертиза», — пояснил он журналистам.
По его словам, киевские власти намерены проработать с иностранными партнерами возможности для «заочного осуждения и введения экономических санкций» против России.
Ранее в Крыму ответили на благодарность президента Украины Петра Порошенко, который отметил «непоколебимую веру в справедливость» и «Украинское государство» у жителей Крыма и Донбасса.
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