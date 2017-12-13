Вашингтон, 13 декабря, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Космический грузовик Dragon компании SpaceX отправится на орбиту 15 декабря. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Dragon SpaceX

SpaceX перенесла старт из-за проблем в топливной системе ракеты Falcon 9. Инженерам необходимо очистить систему второй ступени ракеты от найденных в ней твёрдых частиц.

«Требуется дополнительное время на то, чтобы специалисты провели полную проверку и чистку топливной системы от обнаруженных в ней твёрдых частиц. Сейчас старт планируется на 15 декабря», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее SpaceX планировала запустить аппарат 8 декабря, однако затем старт был отложен на 12 декабря.

Космический грузовой корабль Dragon должен доставить на МКС 2,5 тонны грузов. Он будет находиться на орбите в течение месяца, после чего вернётся на Землю.

Напомним, предыдущий запуск Dragon на орбиту состоялся 14 августа. Его возврат прошёл 17 сентября.

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