Лондон, 13 декабря, 2017, 08:50 — ИА Регнум. 12 декабря британская писательница Джоан Роулинг получила Орден Кавалеров почета, церемония награждения прошла в Букингемском Дворце, об этом сообщает телеканал BBC.

( Daniel Ogren Джоан Роулинг

Награду всемирно известной писательнице вручал Уильям, герцог Кембриджский, на церемонии с Роулинг также присутствовал её муж Нил Мюррей.

52-летняя писательница заявила, что для неё большая честь получить такую награду и она испытывает гордость.

«Стать частью выдающейся и многочисленной компании других Кавалеров почета, особенно в качестве женщины-писателя — это особая привилегия», — сказала Роулинг.

Издание отмечает — ранее было объявлено, что Орден Кавалеров почета должны также получить бывший участник группы Beatles Пол Маккартни и дизайнер Теренс Конран, но на данный момент неизвестно, когда пройдет церемония их награждения.

Напомним, в число членов Ордена Кавалеров почета может одновременно входить лишь 65 человек. Награда была основана в 1917 году Георгом V и вручается за выдающиеся достижения в области искусства, литературы, музыки, науки, политики, промышленности и религии.