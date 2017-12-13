Москва, 13 декабря, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Индивидуальные предприниматели, лидирующие по объему заключенных с госкомпаниями контрактов, занимаются поставками продуктов в образовательные, медицинские и исправительные учреждения, обеспечивают аптеки лекарствами, а также работают с дочерними компаниями РЖД и «Роснефти». Это следует из перечня, составленного РБК на основе копии Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Возглавляет Топ-15 исполнителей госконтрактов индивидуальный предприниматель Алексей Шарков из Москвы. В 2017 году он заключил 16 контрактов на поставки резинотехнических изделий и металлопроката с компанией «РЖДстрой» на общую сумму 2,42 млрд рублей. За пять лет Шарков заключил контракты на 3,31 млрд рублей.

На втором месте рейтинга — ИП Екатерина Фраас из Челябинской области, обеспечивающая продуктами питания школы, детские сады и колонии в своем регионе, Курганской области и Башкирии. В период с 2013 по 2017 год Фраас заключила с госучреждениями контракты на сумму 2,13 млрд рублей.

Третью позицию также занимает челябинец — Александр Утемов поставляет медикаменты в аптеки региона. В 2015—2017 годах он заключил контракты на 1,8 млрд рублей с сетями государственных аптек в Челябинской и Курганской областях.

В пятерке лидеров — Вячеслав Регида, работающий с дочерней компанией РЖД — «Трансконтейнер» (1,39 млрд рублей за пять лет), и Ольга Криштопа, поставляющая продукты в школы и детские сады Краснодарского края (1,36 млрд рублей).

Далее идут поставщик медицинских перчаток в больницы по всей стране Светлана Кириллина (1,08 млрд рублей), Лев Гасанов, занимавшийся строительством здания суда в Ульяновске (670 млн рублей) и Александр Ситников, сотрудничавший с Федеральной таможенной службой в сфере продажи недвижимости (710 млн рублей).

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