Киев, 13 декабря, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили уже предлагали стать премьер-министром Украины. Об этом он заявил 12 декабря в эфире телеканала ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, ранее президент Украины Петр Порошенко сделал ему предложение занять место премьер-министра Украины. Однако в ответ на предложение экс-президент Грузии ответил отказом.

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«Он всё время намекал, видимо, [бывшему премьер-министру Украины Арсению] Яценюку, что я следующий премьер-министр, но когда я узнал, что он намекал, я сказал: «Петр Алексеевич, неужели вы это говорите?» Он говорит: «Почему бы и нет?» Я сказал: «Нет!» — сказал Саакашвили.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не намерен занимать должность президента Украины, поскольку на это место должен претендовать коренной житель Украины. Однако Саакашвили отметил, что готов стать премьер-министром страны «в нормальном правительстве».

Ранее Саакашвили был задержан по подозрению в содействии преступной организации, однако после суда был отпущен.