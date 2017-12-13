Вашингтон, 13 декабря, 2017, 08:42 — ИА Регнум. США планируют нарастить численность армии впервые за семь лет в 2018 году, сообщил 12 декабря президент США Дональд Трамп при подписания оборонного бюджета страны в Белом доме.

Армия США

На официальном сайте администрации президента США опубликованы слова Трампа о том, что в планах руководства страны не только наращивание численности военнослужащих ВС США, но и крупное увеличение их денежного довольствия.

«Документ (военный бюджет. прим. ИА REGNUM ) впервые за семь лет наращивает численность американских вооруженных сил. Также наши военные получат самое крупное за восемь лет увеличение зарплаты», — сказал глава США.

Напомним, 12 декабря Дональдом Трампом был подписан закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона на 2018 год.

Согласно документу, бюджет военного ведомства США в предстоящем году составит почти $700 млрд, из которых $640 млрд пойдут на внутренние расходы военного ведомства (заработная плата военнослужащих, приобретение вооружений), а остальные средства — на деятельность за пределами США.

Следует отметить, что в 2018 году бюджет Пентагона увеличится на $77,5 млрд по сравнению с 2017 годом.

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