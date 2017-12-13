Москва, 13 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. 200 млн рублей направлены Крыму правительством России на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками, соответствующее распоряжение опубликовано 13 декабря на сайте правительства РФ.

Виноградник

Средства выделяются, в частности, в целях оказания финансовой помощи бюджету Республики Крым в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. Деньги будут выделены из специального резервного фонда правительства России.

«Средства направляются на сооружение шпалеры на виноградниках на площади 309 гектаров; уход за молодыми виноградниками до вступления в плодоношение на площади 169 гектаров; увеличение объёма производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 50 тыс. тонн», — говорится распоряжении.

Напомним, 7 декабря на внеочередной сессии депутаты крымского парламента одобрили сразу в двух чтениях изменения основных параметров бюджета Республики Крым на 2017 год, подготовленные республиканским Минфином.

По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, соответствующий законопроект предварительно согласован с Минфином РФ, а также одобрен депутатами на заседании комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета Крыма.

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