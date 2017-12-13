Москва, 13 декабря, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Красносельского района столицы Наталью Мамонову по собственному желанию, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Освободить Мамонову Наталью Валерьевну от замещаемой должности главы управы Красносельского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.

Распоряжение было подписано 12 декабря.

Напомним, Наталья Мамонова занимала должность главы управы Красносельского района Москвы с декабря 2016 года.

Ранее Сергей Собянин назначил главу управы Рязанского района столицы и главу управы Коптево. Ими стали Андрей Киселев и Юрий Сугаков соответственно. Также мэр Москвы отправил в отставку главу управы Капотни Виктора Жукова.