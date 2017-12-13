Пало-Альто, США, 13 декабря, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Tesla получила от компании PepsiCo заказ на грузовики Semi, известный производитель газировки заказал у предприятия Маска 100 электрических тягачей, об этом 12 декабря сообщил журнал Fortune.

Smnt Tesla Semi

Издание пишет, что электрогрузовики Tesla PepsiCo решила приобрести для выполнения плана по сокращению вредных выбросов своей техники на 20% к 2030 году.

Заказ составляет примерно 1% от всего размера автопарка PepsiCo в США, в который входит около 10 тыс. машин. Автомобили поступят в распоряжение её дочерней компании Frito-Lay.

Издание отмечает, что это самый большой заказ, который получила Tesla после того, как 16 ноября 2017 года провела презентацию грузовика Semi.

Ранее эти машины решили приобрести такие компании как Walmart, J.B. Hunt Transport Services и торговая сеть Meijer из штата Мичиган.

Напомним, на презентации электрогрузовика глава компании Tesla Илон Маск заявил, что для размещения заказа нужно внести взнос в размере $5 тыс.

Впоследствии было сказано, что размер выплаты за «базовый резерв» составит $20 тыс., а вариант резерва «Founders Series» обойдется в $200 тыс.