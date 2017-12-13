Варшава, 13 декабря, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким утвердил Сейм Польши. За выражение вотума доверия проголосовали 243 депутата, против — 192, передает 13 декабря Polskie Radio.

(сс) Katarzyna Czerwińska Сейм Польши

Голосованию парламентариев предшествовало выступление нового председателя правительства. В программной речи Моравецкий заявил о необходимости перехода «от капитализма потребительского кредитования к капитализму сбережений и инвестиций». Это позволит Польше уйти с экономической периферии Европы.

Речь идет о борьбе за польскую собственность и польский капитал, пояснил Моравецкий, высказавшийся также за усиление роли государства в экономической сфере. Самые слабые места польской экономики — бедность, нехватка жилья и рабочих мест, низкий уровень здравоохранения. Однако указанные проблемы постепенно решаются, повышение минимального уровня зарплаты будет продолжено, отметил он.

Серьезных кадровых изменений Моравецкий в ближайшее время не планирует, но не исключено, что состав министров поменяется в начале 2018 года. Предшественница Моравецкого Беата Шидло назначена вице-премьером, зона ее ответственности — социальная политика.

За Моравецким остался пост министра финансов и развития. Министр культуры и национального наследия Петр Глинский и министр науки Ярослав Говин назначены заместителями главы правительства.

Напомним, что Моравецкий также заявил о необходимости усиления стратегического партнерства с Украиной, Литвой и Грузией. Он отметил, что фундаментом для безопасности Польши служит НАТО, а основным союзником Варшавы остается Вашингтон.