Иркутск, 13 декабря, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Перебазирование российских бомбардировщиков Ту-22М3, наносивших в Сирии удары по позициям боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), завершено — они разместились на аэродроме дислокации в Иркутской области, сообщает 13 декабря пресс-служба министерства обороны.

Mil.ru Ту-22М3

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области», — говорится в сообщении.

Во время перелета самолеты выполнили промежуточную посадку на аэродроме в Саратовской области, чтобы провести дозаправку.

Отмечается, что прибытие бомбардировщиков сопровождалось торжественным мероприятием, с участием начальника отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации Воздушно-космических сил генерал-майора Александра Цылева. В нем также приняли участие представители ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Возвращение российских самолетов в места дислокации было проведено после успешного выполнения задач в Сирии. Ранее приказ о начале вывода военных подразделений отдал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

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Находясь с визитом на авиабазе в городе Хмеймим, он отдал приказ Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу о выводе российской группировки из Сирийской Арабской Республики.