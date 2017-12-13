Петропавловск-Камчатский, 13 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Жители Камчатки снова ощутили подземные толчки. Сейсмособытие, произошедшее сегодня днём, 13 декабря, зафиксировала сейсмостанция «Петропавловск».

Камчатка

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского района. Его магнитуда составила 5,4.

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«На расстоянии в 69 км южнее поселка Ключи и в 85 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Специалисты камчатского филиала геофизической службы РАН, рассчитали, что в населенных пунктах такое землетрясение может ощущаться с силой до 2,5−3 баллов.

Однако эпицентр сейсмособытия оказался достаточно удалён от поселков, поэтому жители Усть-Камчатского района толчков не ощутили, сказали в МЧС.

Вместе с тем жители поселка Ключи отмечают, что люстры в домах раскачивались, и звенела посуда.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Тихого океана утром 11 октября. Его эпицентр находился в 58 км от берегов Камчатки.