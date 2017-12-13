Барнаул, 13 декабря, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Небывало обнадёживающее для аграриев известие прозвучало накануне из уст первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова: закупочные цены на зерно пошли вверх.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница в поле

«Сегодня есть предложения от 8500 до 9000 рублей за тонну пшеницы третьего класса», — цитируют слова чиновника «Вести-Алтай».

Не преминул Александр Лукьянов высказаться и по поводу начала государственных интервенционных торгов:

«Интервенция, те обещания, которые были в декабре, похоже, что они останутся на уровне обещаний Минсельхоза, но сейчас Хатуов Джамбулат Хизирович, это первый заместитель, всё озвучивает интервенции с нового года».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда. Алтайский край

Словом, фермеров (именно они производят основную массу зерновых в регионе) в очередной раз обнадёжили. Вот только не сказали, где именно дают такую цену за зерно.

«Сказки всё. Цены стоят на месте. «Алейскзернопродукт» принимает зерно только у своих должников. В Топчихе самая большая цена за тонну пшеницы 3 класса с клейковиной выше 27% составляет 6800 рублей. За клейковину 25−27% дают 6500 рублей. Четвертый класс принимают по 5500 рублей за тонну», — сообщил ИА REGNUM руководитель крестьянской-фермерского хозяйства Владимир Жданов.

На элеваторе агрохолдинга «Юг Сибири» в Ребрихинском районе цены на 3 класс чуть выше — 7200 рублей за тонну. Но расчёт производится не сразу, а с задержкой в 10−14 дней.

«Чтобы анализировать рынок зерна, проанализируйте для начала рынок муки. Цена тоже упала значительно — примерно на 15% в сравнении с 2016 годом. На данный момент это отрицательная переработка», — пояснил ИА REGNUM один из сотрудников агрохолдинга.

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Напомним, по итогам аграрного года в Алтайском крае собрали свыше 5 миллионов тонн зерновых, причём 15% — это гречиха (её в регионе вырастили 60% от всего российского урожая и около трети гречихи в мире). О кризисе перепроизводства и о том, что элеваторы, на которых хранятся «закрома Родины», полны под завязку урожаями прошлых лет, говорилось много и в прошлом году. Однако же действенных мер государством принято не было. Ситуацию усугубляет дефицит вагонов для экспорта зерновых.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Элеватор агрохолдинга «Юг Сибири» в Рерихе (Алтайский край)

Именно поэтому приходится констатировать: в связи с небывалым падением цены нового урожая зерновых власти всех уровней заняли весьма странную позицию. Сколько бы фермеры хлебных регионов не призывали обратить внимание на то обстоятельство, что в отсутствии государственного регулирования за этой проблемой последуют не только банкротства, сложности с посевной и рост цен на продовольствие, их чаяния почему-то игнорируются.

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Но ведь очевидно, что кризис аграриев неизбежно затронет и банковский сектор, и сельхозмашиностроение, и рынок агрохимии (не говоря уже о безработице). Каков же на самом деле будет итог?