Каир, 13 декабря, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Египетская поп-певица Шима была приговорена к двум годам тюрьмы за развратный видеоклип со своим участием, сообщает 13 декабря The Guardian.

AlexVan Тюрьма

Мало известная 21-летняя певица также была оштрафована на £420 судом Каира, аналогичное наказание получил режиссер клипа.

Шима была арестована 18 ноября, после того, как на ее клип пожаловались возмущенные граждане. Данный факт имел мощный общественный резонанс, он обсуждался СМИ и телевидением Египта.

На видеоролике певица появляется в нижнем белье, где поедает яблоко и банан перед учащимися школы, проделывая это с очевидными сексуальными намеками.

Сама певица, на своей страничке в социальной сети Facebook, принесла извинения египтянам, подчеркнув, что не ожидала подобной реакции.

«Я не могла представить, что нечто подобное может произойти, что я подвергнусь такой атаки со стороны общества. Я всего лишь мечтала быть певицей с самого детства», — отметила Шима.

Напомним, правительство президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси, после прихода к власти, установило целый ряд ограничений на подобное самовыражение, с целью сохранения высокого уровня нравственности в обществе. Так, в 2015 году за аналогичное преступление была арестована другая женщина, которую приговорили на один год тюрьмы за разврат.