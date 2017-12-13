Киев, 13 декабря, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В 2018 году Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией, заявил 12 декабря министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, Киев пока не принял окончательного решения о прекращении грузового и пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Решение об этом будет приниматься украинскими властями в 2018 году на основе аналитических данных.

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Омелян отметил, что на данный момент между Россией и Украиной ходит один российский поезд по маршруту Москва — Кишинев и несколько украинских, следующих с Украины в Москву.

«После анализа мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — сказал Омелян.

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Напомним, решение о закрытии железнодорожного сообщения с Россией неоднократно предлагали принять в Киеве. Так, по различным данным, продвижением данной идеи на Украине занимаются секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, а также председатель украинского парламента Андрей Парубий.