Вашингтон, 13 декабря, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Агенты ФБР, вошедшие в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование якобы «вмешательства» России в выборы, между собой называли президента США Дональда Трампа «идиотом», пишет издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Согласно поступившей в распоряжение издания копии переписки сотрудников, так они называли главу государства в личных сообщениях. Копия переписки передана в Конгресс США.

По мнению издания, этот факт может повлечь за собой предположения Конгресса о предвзятости членов команды Мюллера. Переписывались сотрудники еще до избрания Трампа главой государства.

Речь идет о бывшем контрразведчике ФБР Питере Стржоке, который был ранее уволен из команды Мюллера именно за политически ангажированные переписки со своей коллегой Лизой Пейдж. Сама Пейдж покинула группу за месяц до Стржоке.

В момент увольнения сотрудников детали их переписки не уточнялись. Ранее СМИ утверждали, что у них был роман, однако это не подтвердилось.

Расследование специальным прокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года началось зимой 2017 года. Оно уже обошлось бюджету США в $6,7 млн.

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Последним значительным событием в расследовании предполагаемого сговора членов предвыборного штаба Трампа с Россией стало признание вины бывшего советника администрации Трампа Майкла Флинна. Он заявил, что солгал ФБР, в этом же признался экс-советник кандидата Трампа по вопросам внешней политики Джордж Пападопулос.