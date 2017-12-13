Сент-Луис, США, 13 декабря, 2017, 07:36 — ИА Регнум. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Сент-Луис Блюз» в матче лидеров регулярного чемпионата НХЛ. До этой встречи «Тампа» занимала первое место, а «Сент-Луис» шёл на втором. При этом обе команды являются лидерами в своих конференциях.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Тампы», которая проводила этот матч в гостях.

В первом периоде нападающий «Тампы» Брейден Пойнт забросил первую шайбу и открыл счёт.

В третьем периоде хоккеисты «Тампы» сумели забросить еще две шайбы, доведя счёт до крупного. Отличился Никита Кучеров, а также Тайлер Джонсон, забросивший в пустые ворота.

Таким образом, «Тампа» упрочила своё лидерство. На счету команды 46 очков после 30 матчей. У «Сент-Луиса» 44 очка после 32 игр, он идёт на втором месте.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа Бэй) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

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