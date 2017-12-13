Москва, 13 декабря, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В 2017 году 208 российских спортсменов получили олимпийские лицензии и они смогут поехать в Пхёнчхан, если их одобрят в Международном олимпийском комитете, заявил «Известиям» глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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По его словам, для этого МОК была организована специальная рабочая группа. 15 декабря руководство ОКР отправится в штаб-квартиру МОК в Лозанне, чтобы обсудить технические вопросы.

Кроме того, часть спортсменов смогут снять с себя санкции и поехать в Южную Корею в случае, если их апелляции положительно рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Жуков выразил надежду, что это будет сделано в ускоренном порядке.

Днем ранее на Олимпийском собрании ОКР было принято решение участвовать в Играх под нейтральным флагом. Высший орган олимпийского движения в России единогласно поддержал спортсменов в их желании выступить без флага и гимна страны — в нейтральном статусе.

По результатам опросов, более половины граждан России считают это решение позором. Так, из 276 человек, проголосовавших на портале eaomedia.ru, выступление без российского гимна и флага «позором для страны» назвали 56% (154 человек).

Еще 37% (101) человек заявили, что одобряют решение ОКР, ведь для многих спортсменом Игры — это цель всей жизни. 8% (21 респондент) ответили «Мне все равно».

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Решение собрания поддержал президент РФ Владимир Путин, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Председатель комиссии спортсменов ОКР Софья Великая сообщила, что ни один из спортсменов не отказался от нейтрального статуса.