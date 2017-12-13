Москва, 13 декабря, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 12 декабря снижением по доллару и евро на фоне подорожавшей нефти на азиатской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

Нефть дорожала больше 20 часов на новостях о закрытии трубопроводной системы Forties. При достижении Brent отметки $65,80 курс доллара снижался до 58,78 руб., курс евро — до 69,19 руб.

С открытием американской сессии на нефтяном рынке началась нисходящая коррекция. Её вызвала опубликованная американская статистика по промышленной инфляции. Brent подешевела на 2,75%, до $63,05. А на фоне укрепления доллара США и роста доходности 10-летних трежерис рубль подешевел к американцу до 59,28 руб., к евро — до 69,65 руб.

Сегодня, 13 декабря, внимание участников рынка будет приковано к решению ФРС, релизу FOMC, экономическим прогнозам по Штатам, а также выступлению Джанет Йеллен.

Рынок заложил в цены повышение ставки на 25 б. п, поэтому трейдеры больше ждут пресс-конференции Йеллен. Это будет последнее заседание ФРС под её руководством. В 2018 году в должность вступит Джером Пауэлл.

Курс доллара не отходит далеко от уровня 59 рублей, так как рубль получает поддержку от спроса на ОФЗ. 13 декабря Минфин РФ проведет аукционы, на которых разметит два выпуска облигаций на общую сумму $40 млрд. Технически паре доллар/рубль ничего не мешает вернуться к уровню 59,65 руб.

Напомним, 12 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 28 коп. (+0,47%), до 59,28 руб., курс евро — на 13 коп. (+0,19%), до 69,65 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+33,33%), евро/рубль — 280,4 млн евро (+42,8%).

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