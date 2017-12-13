Вашингтон, 13 декабря, 2017, 07:23 — ИА Регнум. В Российской Федерации продолжает работать порядка 35 тыс. граждан КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По его словам, США ведут с РФ переговоры, чтобы закрыть «поток рабочей силы».

Тиллерсон также добавил, что переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном необходимы, и американская сторона готова начать их в любое время.

«Нам нужно, чтобы КНДР села за стол переговоров. Мы (власти США) готовы говорить с ними, когда бы они ни захотели», — сказал госсекретарь США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2017 г. СБ ООН по инициативе США провел открытое заседание, на котором обсуждалась ситуация с правами человека в Северной Корее. Политику КНДР осудил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Он назвал ситуацию с уровнем жизни «ужасающей».

Против обсуждения в СБ ООН «проблем прав человека» в КНДР выступили РФ, Китай и Боливия.

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