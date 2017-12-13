Москва, 13 декабря, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Банк России с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Канский» (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка), сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Решение принято в связи с тем, что неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля привели к появлению на балансе банка «Канский» значительного объема активов низкого качества.

Кроме того, в ходе проверки надзорного органа выяснилось, что кредитная организация о полностью утратила собственные средства.

Центробанк РФ неоднократно применял в отношении КБ «Каннский» меры надзорного реагирования.

Но руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию деятельности банка.

По величине активов банк «Каннский» занимал 374 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2017 года Центробанком РФ были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух коммерческих банков: у ООО КБ «Новопокровский» (г. Краснодар) и у ООО КБ «Евростандарт» (г. Москва)

Напомним, всего с начала 2017 года отозваны лицензии у более чем 40 российских банков. За 2016 год Центральный банк РФ лишил права на деятельность 88 банков.

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