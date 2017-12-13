Казань, 13 декабря, 2017, 07:13 — ИА Регнум. За декабрь 2017 года и первые два месяца 2018 года в Татарии могут быть уволены более 3,85 тыс. человек, на сегодня они по сведениям, предоставленным работодателями, находятся в статусе «предполагаемых к увольнению работников». При этом на начало декабря число безработных в республике, стоящих на учёте, составляло чуть более 11,5 тыс. человек, что ниже данных на тот же период 2016 года — 13,79 тыс. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Бен Шан. Безработные. 1938

На декабрь 2017 года в республике свыше 1,75 тыс. человек работают по режиму неполной занятости. При этом свыше 1,15 тыс. из них по инициативе работодателя, а ещё 574 работника находятся в простое по вине последнего.

За 11 месяцев текущего года в службах занятости на учёт приняли 65,3 тыс. граждан, которые ищут работу, удалось трудоустроить 43,5 тыс. человек.

Из заметных тенденций рынка труда в 2017 году отмечается небольшой рост численности безработных женщин в общей доле — с 56,1% в начале года до 60,1% на 1 декабря. А доля граждан, которые уволены в связи с высвобождением, выросла с 14,38 до 18,09%. Кроме того, несколько увеличилось доля граждан предпенсионного возраста в составе безработных — с 10,82% до 11,06%. А вот доля молодёжи до 29 лет, наоборот, уменьшилась — с 18,16 до 16,72%.

При регистрируемом уровне безработицы 0,56% от общей численности рабочей силы региона в ряде муниципалитетов этот показатель выше. Например, в Бавлинском районе он составляет 1,06%, в моногороде Камские Поляны — 3,07%, в Зеленодольске — 1,67% и 0,79% в Чистополе. Выше показатель и в Нижнекамске — 0,69%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для трёх последних моногородов Татарии ещё в августе 2017 года профильное федеральное ведомство приняло решение о создании территорий опережающего социально-экономического развития. Это позволит с помощью налоговых преференций и льгот привлечь в них инвесторов, а значит увеличить число рабочих мест.

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