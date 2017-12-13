Якутск, 13 декабря, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Якутию поощрили за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2016 года. Республика получит 2,5 млрд рублей дотаций за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала — существенно больше остальных регионов России, сообщает корреспондент ИА REGNUM, ознакомившись с соответствующим распоряжением правительства РФ.

Stasyan117 Якутия на карте России

Читайте также: Якутия нуждается в помощи из федерального бюджета из-за крепкого рубля

Среди дальневосточных регионов аналогичные дотации также получат Камчатка (734,4 млн рублей), Чукотка (406,5 млн), Магаданская область (375,2 млн) и Приморский край (237,2 млн). Всего между субъектами РФ будут распределены 20 млрд рублей, деньги регионы получат в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 2016 год был удачным для Якутии: благодаря росту курса доллара в бюджет республики поступило рекордное количество налогов. В итоге доходы региона почти достигли 176 млрд рублей, расходы составляли 185,2 млрд. Налоговые доходы превысили 100 млрд и по сравнению с 2015 годом выросли на 8,7%.

По информации директора ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрия Данилова, тогда в бюджет Якутии и муниципальных образований поступили рекордные отчисления группы АЛРОСА — 62,7 млрд рублей, что составляет более половины доходной части бюджета республики без федеральных трансфертов. Такие поступления от АЛРОСА в свою очередь имели основания — рекордную чистую прибыль по итогам 2016 года в 133,5 млрд рублей, «достигнутую за счёт реализации накопленных стоков алмазного сырья и резкого повышения курса доллара».

«По-видимому у наших руководителей и депутатов создалось впечатление, что такая динамика будет продолжаться и в 2017 году, и в этой эйфории и был принят бюджет республики на 2017 год. Но это был грубый просчёт», — сделал вывод эксперт.

Читайте также: Бюджет Якутии-2017 «принимали в эйфории, и это грубый просчёт»