Сарагоса, Испания, 13 декабря, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Избитый за подтяжки с изображением государственного флага Испании житель города Сарагоса (Арагон, Испания) скончался в реанимации, сообщает Heraldo.

Испанский флаг

Уточняется, что Виктор Лаинес умер в больнице, куда его 8 декабря привезли в бессознательном состоянии после драки в баре. В больнице он впал в кому, а 12 декабря утром скончался.

Конфликт с посетителями питейного заведения возник из-за того, что на Лаинесе были подтяжки в цвет испанского флага. Группа посетителей назвала его «фашистом» и настояла, чтобы он ушел.

Уйти Лаинес не успел, получив удар железным прутом по голове. Напал на соотечественника Родриго Ланза — представитель антифашистского движения с криминальным прошлым.

Ланза задержан. Полиция выяснила, что раньше он уже был судим за нападение на сотрудника правоохранительных органов.