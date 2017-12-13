Сан-Франциско, США, 13 декабря, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Первый мэр Сан-Франциско азиатского происхождения Эд Ли внезапно умер в Калифорнии от сердечного приступа на 66 году жизни, сообщает 13 декабря газета «Жэньминь жибао».

Sfmayor.org Эд Ли

«Наши мысли и молитвы с его женой Анитой и двумя дочерями Брианной и Таней», — говорится в заявлении мэрии.

Напомним, что Ли стал мэром города в 2011 году, а затем был переизбран на второй срок. Его родители эмигрировали в США из китайской провинции Гуандун в 30-е года XX века. Таким образом, он стал первым человеком азиатского происхождения, возглавившим американский город.