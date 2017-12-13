Пекин, 13 декабря, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в пригородном районе Чаоян города Пекина стал причиной гибели пяти человек, еще восемь получили ранения, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

Alex Пожар

Пожар начался в 1:18 по местному времени в одном из деревенских домов в деревне Шибалидянь, сообщают власти. Все раненые были направлены в госпиталь.

Предварительной причиной возгорания стало воспламенение электрического велосипеда, говорится в сообщении пожарного департамента.

Напомним, что в конце ноября 19 человек погибли в южном пригороде пекинского района Дасин в результате возгорания холодильного оборудования.

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Тогда власти пообещали проверить каждый двор, чтобы избежать в будущем подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в банном комплексе города Ханьдань провинции Хубэй также произошел пожар, жертвами которого стали два человека.