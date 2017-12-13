Приштина, Сербия, 13 декабря, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Приштина рассчитывает заключить с Белградом окончательное соглашение по урегулированию отношений до конца 2018 года, заявил министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли.

Gajmar Сербия и Косово

По его словам, с января следующего года переговорный процесс под эгидой Брюсселя должен выйти на новый, более интенсивный этап.

«Я с оптимизмом ожидаю, что этот диалог завершится в 2018 году заключением мирного договора между Косово и Сербией. Это договор необходим как для Косово и Сербии, так и для будущего народов всего региона», — сказал Пацолли в эфире косовского телевидения.

Отметим, что неделей ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что у Косово нет шансов на членство в ООН без заключения договорённостей с Белградом. В то же время он констатировал, что для самой Сербии урегулирование косовского вопроса является «условием всех условий» на пути в ЕС, членство в котором республика надеется получить в 2022—2023 годах.

Вучич дал понять, что Белград готов идти на компромиссы с Приштиной, однако подчеркнул, что Сербия «должна что-то получить, а не лишиться всего и быть униженной». Президент Сербии не стал уточнять, что именно он имеет в виду, но пообещал, что скажет об этом в марте-апреле, когда будут подведены итоги проводимого в стране по его инициативе широкого общественного диалога по косовскому вопросу.

Многие аналитики сходятся во мнении, что предложением сербской стороны может стать раздел Косово таким образом, чтобы населяемая преимущественно сербами северная часть края осталась за Сербией, а заселённые албанцами регионы могли отделиться. Белград на таких условиях не будет препятствовать получению Косово членства в ООН и других международных структурах. Данная инициатива уже неоднократно озвучивалась в Сербии, в том числе действующим министром иностранных дел Ивицей Дачичем, однако высшее руководство страны всегда дистанцировалось от подобных заявлений.

Очевидно также, что власти в Приштине при такой постановке вопроса потребуют аналогичного подхода и к остальным территориям Сербии, то есть присоединения граничащих с Косово областей Медведжа, Буяновац и Прешево, населённых преимущественно албанцами, в которых сепаратистские настроения набирают всё большую силу в последние годы. Кроме того, при таком подходе остаётся неопределённой судьба косовских сербов, проживающих южнее, в анклавах, за пределами четырёх северных муниципалитетов.

На какие взаимные уступки готовы пойти Белград и Приштина ради достижения общей цели — вступления в Европейский союз, станет известно в ближайшие месяцы. Ранее Александр Вучич уже заявлял журналистам, что считает «реалистичным выйти с предложением по Косово в марте следующего года», подчеркивая, что это будет «решение, которое потребует компромисса с обеих сторон и подвергнется нападкам с обеих сторон».

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.