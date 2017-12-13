Вашингтон, 13 декабря, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Успешная разработка российского газового проекта «Северный поток — 2» не входит в сферу американских интересов, и Вашингтон сотрудничает с заинтересованными европейскими странами в направлении его торможения, заявил Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Pepin von Roojen Препятствование

Комментируя ситуацию с «Северным потоком — 2», американский чиновник заявил:

«Наш подход заключается в том, чтобы говорить конкретно с теми странами, которые солидарны с нами и не хотят, чтобы этот процесс продолжался».

По словам представителя Госдепа, Вашингтон продолжает призывать страны Европейского союза «использовать инструменты» противодействия российскому проекту.

«Думаю, есть широкий политический консенсус в ЕС и в ряде институтов по противодействию «Северному потоку — 2», — заявил Митчелл. — Это не в интересах Европы, это не в наших интересах».

Он отметил, что США намерены «жестко говорить» с партнерами из ЕС о нецелесообразности не только «Северного потока — 2», но и «Турецкого потока».

Напомним, «Северный поток — 2» планируется провести из России в Германию через Балтийское море. Проект предусматривает строительство газопровода, минуя территорию Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря председатель газотранспортной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обратился к американской администрации в просьбой надавить на Россию для торможения проекта «Северный поток — 2».

«Если «Северный поток — 2» построят, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором, — сказал Коболев. — При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины».