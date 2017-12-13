Десятки тысяч хуацяо почтят память жертв Нанкинской резни в 80-ю годовщину
Нанкин, Китай, 13 декабря, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Всего более 447 групп китайцев, проживающих за рубежом (хуацяо), планируют провести мероприятия почитания памяти жертв Нанкинской резни, сообщает 12 декабря агентство «Синьхуа».
Более 10 тыс. китайцев, проживающих за пределами Поднебесной в таких странах, как США, Канада, Германия, Нидерланды и Аргентина, как ожидается, примет участие в церемониях поминовения.
В Китае по традиции пройдет ежегодное мероприятие, где народ Китая будет вспоминать жертв безжалостной резни, учиненной японскими милитаристами в городе Нанкине в 1937 году.
В 2017 году отмечается уже 80-я годовщина тех страшных событий, в связи с чем мероприятие должно приобрести несколько больший размах.
«Поминальные мероприятия пройдут по всему миру, напоминая нам о истории и ценности мира на Земле», — заявил Чжан Цзяньцзюнь, являющийся куратором Мемориала памяти жертв Нанкинской резни, учиненной японскими захватчиками.
Напомним, что 13 декабря 1937 года Нанкин пал под натиском японских захватчиков в ходе Японо-Китайской войны. С этого дня началось истребление мирных граждан, включая женщин и детей, проживавших в городе. Всего жертвами стало более 300 тыс. человек, изнасиловано было более 20 тыс. женщин.
В феврале 2014 года руководство Китая постановило, что 13 декабря впредь будет отмечаться, как день памяти жертв Нанкинской резни.
Читайте также: Китай отмечает 80-ю годовщину Нанкинской резни, учиненной Японией
Напомним, что до сих пор списки погибших в Нанкинской резне пополняются именами новых жертв. При этом, Япония не спешит приносить свои извинения за те зверства, что она учинила в те годы.