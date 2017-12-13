Нанкин, Китай, 13 декабря, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Всего более 447 групп китайцев, проживающих за рубежом (хуацяо), планируют провести мероприятия почитания памяти жертв Нанкинской резни, сообщает 12 декабря агентство «Синьхуа».

Японец среди убитых китайцев

Более 10 тыс. китайцев, проживающих за пределами Поднебесной в таких странах, как США, Канада, Германия, Нидерланды и Аргентина, как ожидается, примет участие в церемониях поминовения.

В Китае по традиции пройдет ежегодное мероприятие, где народ Китая будет вспоминать жертв безжалостной резни, учиненной японскими милитаристами в городе Нанкине в 1937 году.

В 2017 году отмечается уже 80-я годовщина тех страшных событий, в связи с чем мероприятие должно приобрести несколько больший размах.

«Поминальные мероприятия пройдут по всему миру, напоминая нам о истории и ценности мира на Земле», — заявил Чжан Цзяньцзюнь, являющийся куратором Мемориала памяти жертв Нанкинской резни, учиненной японскими захватчиками.

Напомним, что 13 декабря 1937 года Нанкин пал под натиском японских захватчиков в ходе Японо-Китайской войны. С этого дня началось истребление мирных граждан, включая женщин и детей, проживавших в городе. Всего жертвами стало более 300 тыс. человек, изнасиловано было более 20 тыс. женщин.

В феврале 2014 года руководство Китая постановило, что 13 декабря впредь будет отмечаться, как день памяти жертв Нанкинской резни.

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Напомним, что до сих пор списки погибших в Нанкинской резне пополняются именами новых жертв. При этом, Япония не спешит приносить свои извинения за те зверства, что она учинила в те годы.