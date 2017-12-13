Вашингтон, 13 декабря, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Запрет на использование американскими государственными структурами продукции «Лаборатории Касперского» получил законный статус, сообщает Reuters.

Вне закона

Уточняется, что законность запрета отражена в оборонном бюджете США на новый финансовый год. Продукция запрещена к использованию военными и гражданским структурами.

Комментируя нововведение, его соавтор сенатор Джин Шахин заявила: это надо было сделать «давно». Аргументируя свою позицию, Шахин повторила известный мем о связи «Касперского» с российскими спецслужбами.

Напомним, в сентябре американское министерство внутренней безопасности потребовало от госучреждений США отказаться от продукции «Касперского» — из-за «связи со спецслужбами».

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Руководство компании предложило Вашингтону исходный код своей продукции, чтобы американские спецслужбы убедились в добросовестности компании. Однако этот шаг Вашингтон не оценил, настаивая на запрете.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря компания объявила о закрытии своего подразделения в Вашингтоне. Это подразделение функционировало на территории США с 2014 года.