Пекин, 13 декабря, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Китая Чан Ваньюань заявил, что Китай намерен сотрудничать с Ираном по вопросу дружественных военных обменов и укрепления военного взаимодействия, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

English.khamenei.ir Си Цзиньпин и Али Хаменеи

Находящийся с визитом в Пекине заместитель руководителя персонала иранских вооруженных сил Гхадир Незамипур встретился с министром обороны Китая Чаном Ваньюанем.

По словам Чана, страны достигли выдающихся результатов в двусторонних отношениях, основанных на взаимном доверии, а также достижениях в области энергетического и торгового партнерства.

«В новых условиях китайско-иранское сотрудничество стоит перед важными возможностями, а Китай намерен сотрудничать с Ираном во имя внесения нового вклада в двусторонние связи», — заявил Чан.

Незамипур, в свою очередь, выразил надежду на укрепление взаимодействия и более прагматическое сотрудничество на высоком уровне в области военных отношений двух стран.

Отметим, что Иран является одной из влиятельнейших региональных держав на Ближнем Востоке, которая также достаточно богата нефтью и газом. Эта сфера является одной из ключевых в вопросе сотрудничества между Китаем и Ираном, наряду с «Новым шелковым путем». Стоит также отметить сотрудничество в сфере атомной энергетики.

Однако, все эти проекты теряют какой-либо смысл в случае невозможности обеспечения банальной безопасности в столь «горячем» регионе. В связи с этим китайские высшие военные деятели периодически посещают Иран, а военная промышленность Китая поставляет Ирану современные китайские вооружения, включая истребители Chengdu J-10. Кроме того, Китай также дает Ирану технологии для развития собственной военной промышленности.

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